DIEGO CARIOLI SE SUMÓ A LA LISTA DE ANDRÉS AGUIRREZABALA (JUNTOS POR EL CAMBIO)

“Somos el cambio que la gente necesita” dice Diego Carioli

Como todos recordarán, el conocido vecino Diego Carioli ocupaba el primer lugar en las PASO en la lista de Juntos por el Cambio que era encabezada por Lisandro Perotti, al perder con la lista de Andrés, ahora se sumó en el 3r. lugar formando una sola fuerza para las próximas elecciones generales.

Durante la entrevista que le realizáramos, Diego no se guardó nada y expuso sus ideas si es que llega a conseguir una banca en el Concejo Deliberante.

Diego contanos un poco como fue esa fusión con la línea de Andrés?

La fusión fue como se había establecido antes de las PASO, el que perdía acompañaba al ganador. Los dos tenemos el mismo objetivo y coincidimos en las propuestas, en diciembre queremos gobernar y ser quien haga el cambio que quiere la gente.

Somos un equipo con gente con experiencia y con gente nueva en la política como es mi caso,

La verdad me sorprendió el equipo al que nos unimos, estamos muy confiados en revertir y ser gobierno a partir de diciembre

Durante este tiempo han estado recorriendo las calles y si es así qué les dice la gente?

Todos nos dicen lo mismo, que están cansados y que quieren un cambio, no solo en la parte urbana sino también en la zona rural, donde no hay conectividad, no hay un transporte público (no puede ser que un jubilado tenga que pagar mas de $5000 para cobrar la jubilación) los caminos rurales están intransitables desde hace años.

Qué proyectos tenés en cuanto a deporte y las instituciones?

Fomentar el deporte es fomentar la buena salud y los buenos hábitos, hay que acompañar a los deportistas y a las instituciones de nuestra ciudad, escuchar sus inquietudes, ayudando de acuerdo a sus necesidades, mejorando infraes-tructuras, y ayudando a fomentar las prácticas deportivas.

El sistema de salud contará con una base de datos con la historia clínica de cada deportista, en esta base encontraremos todos los chequeos cardiológicos, análisis clínicos y estudios preventivos para evitar lesiones, ésto estará a cargo de especialistas de la salud, esto será preventivo para evitar lesiones en los deportistas

El deseo mayor mío particularmente es la pista de atletismo algo que con mi amigo personal y atleta de elite Eduardo Redondo venimos deseando desde hace mucho tiempo . Una pista de atletismo acorde a lo que nuestros atletas se merecen, con las disciplinas de atletismo más requeridas

Creen que podrán aumentar el caudal de votos en las generales?

Estoy seguro de eso, vamos a aumentar el caudal de votos, recordemos que hubo un gran caudal de ausentes en estas PASO, podemos revertir esto tenemos gente de trabajo y con muchas ganas.

Como te dije anteriormente vamos a revertir y no me quedan dudas que Andrés será el Intendente

Y la última. Decile a la gente porqué tienen que votar a Juntos por el Cambio?

Quiero decirles que nosotros somos el cambio que ellos tanto desean y piden, la gente está cansada de tantos años de impunidad y mentiras.