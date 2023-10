LA «NUEVA» POLÍTICA

En una oportunidad en la que el autor de esta sesión de opinión se encontraba conversando con el intendente Daniel Stadnik, no pudo evitar mencionarle que no se veía que estuviera haciendo campaña como el resto de sus adversarios. La respuesta de Stadnik fue rápida: “yo hago campaña con mis obras, no prometo nada, mis obras son mi campaña política”. Dicha contestación asombró a quién escribe, pero no encontró la pregunta indicada ante tal respuesta. Para sus adentros pensó que además de obras hacen falta palabras , lo que sin duda Stadnik no las encontró suficientes, estimando que las palabras como una cañita voladora, pueden extinguirse y no queda nada.

Con el tiempo, las elecciones PASO y el cúmulo de obras que Stadnik inauguró, algunas de ellas muy importantes, quien escribe tuvo que reconocer que la idea del jefe comunal era acertada, o al menos válida para que sus vecinos comprueben que su gestión no se basa en propuestas sino en realidades.

Pero ¿qué tiene que tener el intendente para poder realizar esa cantidad de obras?, Tiene que tener un apoyo concreto y definitivo del gobierno provincial, los ministros y el propio gobernador Kicillof. El desfile de funcionarios por nuestra ciudad, con el fin de verificar y potenciar las obras mencionadas, fue constante, vale decir que los contactos y las excelentes relaciones de Stadnik fueron un plus respetable para que se cumpla su estilo de hacer campaña.