OBRAS SON AMORES Y NO BUENAS RAZONES

El inmortal poeta y dramaturgo español Lope de Vega mencionó esa frase en una comedia amorosa, que luego sería usada de muchas maneras, para referirse a aquellos que hablan mucho pero no hacen nada, o no cumplen sus promesas.

Hojeando ejemplares de nuestro diario observamos que el intendente Stadnik fue coherente al decir que él prefiere hablar por sus obras y no realizar promesas que luego no pudiera cumplir. Para algunos no era políticamente correcto, faltaba algo más… para otros si y fueron comprobando que efectivamente la inauguración de obras por parte del intendente Stadnik fue real y constante, sea de asfalto, viviendas, caminos, desagües, cloacas, alumbrado, accesos, rotondas, etc., etc. Incluso se lo llegó a llamar el hombre de las mil obras.

¿Se puede triunfar políticamente sólo haciendo obras o la política debe estar poblada de sueños y promesas que luego se esfuman?.

Los vecinos fueron comprobando que efectivamente Obras son Amores, que de pronto su barrio se iluminó, que las calles de tierra pasaron a la historia, que disfrutaron de servicios esenciales, que fueron dueños de un terreno para construir su casa, que el hospital comenzó a crecer en servicios y también ediliciamente, convertido prácticamente en una clínica de lujo, y más mucho más. Obras… decenas de obras.

La realidad le dio la razón, el pueblo lo votó sin dudar, seguramente tendrá demandas, pero lo hecho le alcanzó para darle el aval en su reelección.