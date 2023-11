La semana de Walter Torchio:

“Confiaba plenamente en el triunfo de la gestión en Carlos Casares”

El pasado domingo el Senador Provincial Walter Torchio siguió de cerca el desarrollo de la jornada electoral, en la cual se terminó imponiendo Unión por la Patria, con Daniel Stadnik a la cabeza, con el 45,76% de los votos, y seguirá siendo intendente de Carlos Casares hasta 2027.

Torchio emitió su voto en horas del mediodía y vivió el resto de la jornada con mucha intensidad, ya que, como había señalado previo a los comicios, “confiaba plenamente en el triunfo de la gestión en Carlos Casares, estaba convencido que a Daniel le iba a ir bien. Desde que comenzamos la gestión hace 12 años nunca se paró y esto se puede comprobar fácilmente en la ciudad”, afirmó.

Asimismo, reconoció que “lo mismo me sucedía con Axel, no dudaba que el resultado iba a ser mejor que en las PASO”. Y en el ámbito nacional, explicó que “el contacto con la gente marcó una mejoría por parte de la figura de Massa, el desempeño de Sergio durante el periodo entre las PASO y este domingo dieron una imagen de líder, no solo de piloto de tormenta, si no de alguien que tiene la capacidad para liderar este momento complejo y para comenzar a transitar un claro camino de crecimiento para el país. De los candidatos era y para mi gusto obviamente sigue siendo el más sólido y capacitado para conducir los próximos cuatro años de la Argentina”.

A medida que empezaron a llegar los primeros cómputos, aquello que el Senador presumía se comenzaba a cristalizar, y llegada las 20:00 horas ya era irreversible el resultado local. “Daniel iba a ser electo por amplio margen y también a esa hora los datos provinciales eran súper alentadores respecto de la reelección de Axel y todo indicaba una muy buena elección de Sergio”, contó Torchio.

Y agregó: “a medida que fue avanzando la noche terminó siendo una elección histórica por el giro del electorado entre las PASO y esta General. El final del día con una enorme alegría en primer lugar por el voto nuevamente de confianza de mis vecinos y vecinas de Carlos Casares a la gestión y en este caso a Daniel; por la consolidación dentro de la Provincia con Axel Kicillof como Gobernador y finalmente por encontrar a Sergio Massa muy bien posicionado para el balotaje, convencido en mi caso que debe ser el próximo Presidente de los y las argentinas”

Visita a Bragado

El día martes Torchio visitó la localidad de Bragado, donde el candidato de Unión por la Patria Sergio Barenghi destronó a Vicente Gatica, tras ocho años de gobierno de Juntos por el Cambio.

El legislador provincial admitió sentir “una gran satisfacción por su triunfo y el de todo su equipo”. Y agregó: “estoy convencido que hará una gran gestión en favor de los y las bragadenses y desde mi lugar en la legislatura bonaerense me puse a disposición para acompañarlos”.