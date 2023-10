MAXI CAPRIOLI A DÍAS DE LAS ELECCIONES GENERALES

“El 22 se elige un país para pocos, o para todos incluidos”

Ante uno de los primeros interrogantes que El Oeste le planteó a Maximiliano Caprioli, hijo de Mabel Díaz (ex Diputada Provincial) y Rodolfo Caprioli (ex intendente) sobre ¿quién es Maxi Caprioli, el político? rápidamente argumentó que es la gente quien debe adjetivar sobre la interpelación. “No creo ser yo quien deba decir cómo soy como político, sino debería ser la gente. De todas formas me siento un tipo sencillo y común que trata de hacer lo mejor; a veces le sale y a veces no, pero trato de resolver todos los problemas que me traen; a veces puedo y muchísimas veces no lo puedo lograr porque no dependen de mí”, narra y explica que “lo que sí depende de mí es el esfuerzo y siempre lo pongo; intento hacer lo mejor para el bienestar de la gente”.

Así se considera, así se presentó Maximiliano Caprioli, un hombre con gen político desde la cuna e“hijo de la Democracia”.

¿Cuántos años hace y cómo empezó a militar en política?

“Hace 40 años que empecé a militar en política. Soy uno de los hijos de la Democracia; allá por el 83’ cuando tenía 10 años salía a militar junto a mi padre y los pibes de la juventud de esa época, a colgar pasacalles, a hacer las pegatinas, las pintadas; para mí, eso era militar. Lo hacía cuando podía”.

¿Por qué la gente debe votar a Daniel Stadnik?

“En estos últimos 12 años hemos notado un crecimiento de Carlos Casares.

Tenemos la primera ciudad de la provincia con 100% de agua y cloacas y eso nos debe llenar de orgullo. Lo propio pasa con el hospital municipal y todas las áreas del municipio funcionan muy bien y trabajan para la gente; a veces se llega a solucionar los problemas y otras no, pero siempre se trata de hacerlo.

El intendente está muy presente recorriendo los barrios, viendo a la gente y sus problemas para ir solucionando cada uno de ellos; y eso la gente lo ve, lo valora y por eso luego le da su voto como ocurrió en las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO). Ese es el principal motivo porque es un intendente que a lo largo de 12 años (los últimos 2 como intendente, los primeros 10 como Secretario de Infraestructura y Obras Públicas) demostró su gestión y por eso la gente lo apoya”.

¿Cómo evalúa su paso por los cargos que tuvo a nivel nacional?

“Es otra de las cosas que debe decir la gente. Yo puedo decir los objetivos que nos trazamos desde un principio cuando decidí aceptar el cargo. Los objetivos eran claros; mejorar y llevar el tren a cada uno de los lugares de la Argentina donde no pasaba. Logramos hacerlo en muchos lados y el que me enorgullece muchísimo es Carlos Casares.

¿Qué le pasó al ver llegar el tren a la estación Carlos Casares?

“Cuando lo vi llegar después de 7 años fue una emoción increíble.

¿Qué otros objetivos tenían en carpeta?

“Mejorar la frecuencia y la velocidad de vía que se vio truncado por la falta de dinero que hubo a nivel nacional obligándonos a no poder hacer las inversiones pensadas y que, en realidad, el que la tenía pensada era Sergio Massa (actual ministro de Economía de la Nación y candidato a presidente). Por eso, con un gobierno de Sergio Massa todo eso se haría porque es el gran impulsor y motor de la recuperación de los trenes y su sistema ferroviario de la Argentina. Estamos confiados de que va a ser el próximo presidente y volver a poder mejorar el sistema ferroviario para que vuelva a ser lo que fue”.

¿Teniendo en cuenta esa experiencia adquirida, qué aporté le hará a la ciudadanía casarense desde la banca del Concejo?

“Mi aporte principal será la cercanía con la gente, los barrios y las localidades rurales para escuchar al ciudadano y que pueda hacer sus reclamos en persona sin tener que moverse de la casa porque vamos a ir nosotros; eso es lo mejor que puede hacer un concejal porque, de ahí, no solo surgen los problemas y se buscan las soluciones, sino que desde ese lugar podemos ver y encontrar proyectos para mejorar la calidad de vida de los casarenses. Será mi aporte y mi compromiso a asumir”.

¿Algún proyecto propio que llevará al Concejo de ser electo?

“No tengo la necesidad de tener un proyecto guardado para cuando sea concejal porque tenemos un bloque de concejales que es maravilloso; por lo tanto todos los proyectos que nos van surgiendo los vamos presentando a través de ellos. El bloque es sensacional y trabaja muy bien.

Guardar proyectos para cuando uno asuma sería una forma egoísta de trabajar porque si sentimos que un proyecto le mejoraría la vida a la gente lo tenemos que presentar y punto.

También creo que a medida que vayamos caminando van a ir surgiendo otro tipo de proyectos que tenemos que llevar al Concejo para mejorarle la vida a la gente”.

¿Por qué la gente tiene que votar a Sergio Massa?

“En primer lugar porque Sergio (Massa) es el hombre más preparado para gobernar la Argentina. Además, en las próximas elecciones se elige el modelo de país que queremos para la Argentina: si queremos un país con la educación privada, que los chicos puedan ir armados al colegio o queremos un país con educación pública y de calidad para todos, donde los chicos en vez de ir con un revólver puedan ir con un notebook. Si queremos salud privada o pública y de calidad.

Se definen dos tipos de país completamente diferentes; un país de desarrollo, producción, de exportaciones donde el campo pueda agregarles valor a sus productos; donde tengamos un gasoducto que pueda exportar gas licuado a Europa, o un país lleno de privatizaciones donde por ejemplo volver a que el tren vuelva a no llegar a Carlos Casares, ya que las privatizaciones hacen eso y los trenes no dan ganancia los destrozan para poder traer el tren de carga. El 22 de octubre se eligen un montón de cosas. Un país para pocos o para todos incluidos