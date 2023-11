SABADO A LAS 21 HORAS POR CANAL 9

LUIS MARCHIONI EN EL PROGRAMA DE FANTINO

Fundación Eira y su constante ayuda a las personas adictas.

El joven casarense Luis Marchioni siempre es noticia a nivel nacional y siempre fomentando y dando a conocer los muy buenos trabajos que vienen llevando a cabo con Fundación Eira.

En ésta oportunidad el conductor Alejandro Fantino lo llevó a su programa “En la mesa con Fantino” el cual saldrá al aire hoy sábado a partir de las 21 horas por Canal 9, un programa que toca varios temas durante las 2 horas de duración.

En este mismo programa estarán presentes Durán Barba, Leonor Benedetto, Alejandra “Locomotora” Olivera, Sergio Gonal, Carlos Belloso y Luis Marchioni.

Será un programa muy interesante, donde Luis explica todos los pormenores de cómo vienen trabajando en la Fundación con los internados, las altas que ya se han llevado a cabo y sus proyectos futuros.

Recuerden hoy 21 horas, por canal 9.

EL OESTE CON LUIS MARCHIONI

A CORAZÓN ABIERTO

Durante la charla que mantuvimos con Luis nos quedó muy grabado en la retina que él es un agradecido de la vida y entre otras cosas nos comentaba que: «Yo paré de consumir hace ya 5 años, 8 meses y 17 días y esto que me está pasando ahora es gracias al esfuerzo y mis buenas acciones de todos los días. Yo entiendo que la gente de mi ciudad tarde en confiar en mí, pero hoy siento que eso ha cambiado ya que hace mucho tiempo que vengo sosteniendo la misma manera de ayudar. Yo nunca fui un mal tipo con nadie y reconozco que me he manejado mal mil veces, pero todo debido a mi adicción. Yo hoy siento que Casares me ha vuelto a abrir las puertas, llego a Puppies y me puedo sentar a hablar con gente que antes ni buen día me decian, me esquivaban y eso hoy me hace muy bien. Yo a toda persona de mi ciudad que me pida ayuda,siempre voy a estar, porque no olvido mis raíces, la verdad que agradezco a Dios esto que me está pasando. Hoy a lo lejos recuerdo que el 11 de febrero de 2018, cuando fue mi última noche de consumo en mi casa, yo lo único que tenía era un colchón en el piso. Ni muebles me habían quedado» y para finalizar nos comentaba que «Esto que yo he logrado no se logra con dinero, se logra can sino con amor, responsabilidad, compromiso y mucha seriedad en lo que uno hace».