DICE HERNÁN ARAMBARRI SOBRE EL BALOTAJE

“Massa es la persona que está planteando las soluciones económicas, de crecimiento del país”

Lo dijo el Consejero suplente de la lista ganadora que la gente eligió y puso a Daniel Stadnik como intendente por el próximo periodo al frente del municipio.

Ahora, Hernán Arambarri, en plena campaña de cara al balotaje, analiza y argumenta por qué la gente debería votar a Sergio Massa para el cargo de presidente.

Su espacio logró retener la provincia y el municipio, ¿cómo viene la campaña para que gane el candidato Massa?

“Estamos muy contentos por los logros electorales obtenidos. A nivel local un gran reconocimiento de la gente al trabajo de la gestión de Daniel Stadnik que tiene una clara visión de hacia dónde queremos que se vaya desarrollando nuestra localidad y cuál sería la calidad de vida pretendida por la gestión. Esto es ni más ni menos que el 100% de las calles asfaltadas, de cloacas, de gas y agua potable, tengan su acceso a la vivienda, al terreno para la construcción.

La gente vio el mensaje que se pretendió transmitir y dio el gran apoyo a la gestión realizada y por lo que se piensa hacer.

A nivel provincial sucedió algo parecido donde nuestro gobernador Kicillof obtuvo un amplio triunfo por casi el 50% de los votos. Ahí también se reconoce una gestión y ordenamiento en todos los ordenamientos en todos los aspectos de la provincia.

Ahora estamos pensando en el balotaje donde nuestro candidato a presidente obtuvo la mayoría de los votos; fue la primer minoría que no alcanzó para ganar en primera vuelta, estuvimos muy cerca pero fue el candidato que mayor cantidad de votos obtuvo, pero eso implica que ahora hay que resolver un balotaje donde hay dos candidatos con modelos muy diferentes de país en pugna”.

¿Por qué hay que votar a Massa?

Creemos que es el mejor candidato porque es la persona que está planteando las soluciones económicas, de crecimiento del país, pero, con todos adentro, no con la política del sálvese quien pueda y que cada uno se las arregle como pueda y subsista el que pueda y el que no la pasará mal. No hay red social de contención en eso.

Pensamos que el único candidato que está haciendo propuestas sin tratar de eliminar a un sector de la sociedad, sino de incluirlo, sumarlo; está pensando en el desarrollo industrial, de la tecnología, de la ciencia, de la educación y de la economía del conocimiento. Esos son los pilares fundamentales que a largo plazo van a lograr que seamos un país desarrollado; hoy por hoy estamos entre los pocos países que tienen desarrollada la tecnología espacial y muchos otros avances en tecnología que nosotros estamos realmente en los primeros lugares del mundo y no como nos dicen hace años que somos un país sin solución y que, la única salida es Ezeiza y por supuesto que no.

Es el candidato que está planteando la solución para todos y, nosotros estamos tratando de hacerles llegar a toda la comunidad este mensaje porque hay que votar y resolverlo ahora”.

¿Siendo docente cuál de todas las propuestas de Massa considera más importante para la educación del país?

“Massa plantea como uno de los pilares de crecimiento del país la educación que debe ser pública y gratuita. No pueden acceder solamente algunos, sino que todos tienen que tener el derecho de acceder.

Lo dijo en entrevistas y en el último debate presidencial. Ha planteado incrementar la inversión en Educación porque es inversión a futuro y no gasto.

La educación en nuestro país tiene que tener sí o sí incluida la robótica, la ciencia, la tecnología; hay que duplicar la cantidad de escuelas técnicas; eso marca el sentido hacia donde tiene que ir el crecimiento, el desarrollo del país porque no se puede pensarlo desde un punto de vista financiero porque no agrega valor ni genera riqueza en los países y, solamente el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la educación son los pilares que perduran en el tiempo, que sostienen un país desarrollado.

Desde el punto de vista de la educación tiene una mirada y visión de futuro que es realmente muy buena y con una gran diferencia con el otro candidato que está compitiendo en el balotaje, donde se plantea una educación para los pocos que puedan pagarla, una Universidad arancelada que dejan afuera a gente de las oportunidades de crecimiento. Desde el punto de Sergio Massa es todo lo contrario, es un gran aporte que se pretende hacer o cambio en los paradigmas de la educación”.

¿Si tuviera la oportunidad de hablar directamente con Massa qué propuesta le haría para sumar a la Educación?

“Le diríamos todos que estamos en el camino correcto respecto de la educación y que así también lo entiende la población. Eso se va a ver reflejado en las urnas en el balotaje. Ese apoyo y esa visión sobre la educación que se comparte con la mayoría de los habitantes de nuestro país; esa visión de una Argentina con mucha educación y sobre todo de la educación en la ciencia, la tecnología, la robótica, en la automatización, en la economía del conocimiento.

Si tuviera la oportunidad de hablar con él, ese sería el mensaje y la gente lo va apoyando, a la gente le gusta mucho y cree que esa es la salida”.

¿Un mensaje para los casarenses para el 19 de noviembre?

Primero agradecerles el acompañamiento que tuvimos en las PASO, el incremento para las generales. También pedirles que lo sigan haciendo el 19 de noviembre y, a los que no lo hicieron por la razón que sea, que lo hagan porque esta vez como nunca está en discusión el tipo de país que queremos; si queremos una Argentina del crecimiento y el desarrollo donde todos estén incluidos, y no algunos donde esos algunos son los mismos de siempre por más que se presenten como algo novedoso, como caras nuevas, pero, en definitiva cuando uno empieza a rascar un poco y mirar por detrás se empieza a dar cuenta que son políticas que ya hemos transitado y nos ha ido muy mal con eso. Y los personajes que están detrás son los que realmente manejan el poder y lo quieren solamente para ellos. Por eso les pedimos que acompañen a Massa con el voto”.