LAS UVAS, LA NAFTA, EL ASADO Y EL DÓLAR

En una conocida verdulería-frutería de esta ciudad quién escribe perdió el aliento al observar que un kilo de uvas costaba (cuesta en realidad) $ 4500.-lo que le hizo acordar a un famoso libro “Las Uvas de la Ira” del escritor John Steinbeck, a pesar de que no existe otra comparación que la ira que se apodera de aquel que pensaba comprar unas uvas y debió conformarse con unas mandarinas de $ 450, ya que los duraznos costaban $ 3.500.- Amargado por esa locura que no tiene explicación, se alegró porque la amenaza de Massa a las petroleras había dado resultado, el martes aparecieron 4000 camiones que regaron con nafta y gasoil el país entero. “Hay que patear al chancho para que aparezca el dueño” se dijo en el entorno de Massa usando una conocida frase que usara también Cristina Fernández de Kirchner. Tras cartón, como se dice popularmente, Massa pensó en la familia y tranzó con los dueños de la carne para lograr un precio máximo rebajado de los cortes necesarios para preparar un buen asado. Mientras tanto el pelilargo Milei se enredaba con su socia política Patricia Bullrich por su frase “ojalá explote el país antes de las elecciones”, y veía como había rebelión en su granja perdiendo varios diputados y un senador por ese concubinato político que no concebían. También Bullrich perdió a los radicales y las encuestas comenzaron a percibir que Massa lo dejaba atrás y por muchos puntos, aunque el “mileismo” confiaba en que los números dirían lo contrario. Y como si todo eso fuera poco vino el golpe al corazón con la caída del precio de los dólares, que a los compradores del verde a “mil y pico”, les significó un 25% de pérdidas. ¿Algo más?. Si, mucho mas, esta locura parece no terminar. Mauricio Macri asomó en el escenario político haciendo una alianza (¿espuria?) con el libertario para dejar atrás a sus socios Rodríguez Larreta, Vidal y Cia. destruyendo a Juntos por el Cambio para reconocer que su misión es la de terminar con el cristinismo, y anunciar que si gana Massa se irá del país.

Como puede observarse a tan pocos días del balotaje todo está convulsionado. Nadie sabe que suerte correrá nuestro país, si tomará el timón el libertario y sus socios con Macri a la cabeza, o si se inclinará por el hombre que promete terminar con la grieta y conformar un gobierno de unidad nacional con la participación de todas las fuerzas políticas. Mientras tanto son millones los argentinos que están totalmente desorientados, tanto como los encuestadores, que no pueden ponerse de acuerdo y unos lo dan ganador a Milei y otros a Massa. Como dice Milei: “punto y aparte”.