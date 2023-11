LLEGÓ LA HORA DE LA VERDAD

Atrás quedan las encuestas, los pálpitos y las apuestas (que fueron unas cuantas), el domingo el pueblo deberá votar por el candidato al que considere capaz de remontar estos años de decadencia y poner a nuestro país en el rumbo del progreso y el bienestar. Tras dos instancias eleccionarias, las PASO y las elecciones generales, los dos candidatos más votados se enfrentarán en una segunda vuelta llamada Balotaje, la instancia de la verdad, de la cual saldrá el próximo presidente de la nación. Por un lado el actual Ministro de Economía de la gestión de Alberto Fernández, Sergio Massa, un político avezado que tras haber sido intendente del municipio de Tigre, ha ocupado altísimos cargos del gobierno nacional , desde Jefe de Gabinete a Director de la ANSES, diputado presidente de la Cámara baja, Ministro de Economía de la administración Fernández y ahora candidato a presidente de la nación por el partido Unión por la Patria (justicialista). Y lo más importante con una trayectoria sin tachas. Por el otro lado Javier Milei un economista díscolo de pelo revuelto que sin haber ocupado cargo alguno en la política, salvo su actual diputación, salió al ruedo con un partido denominado La Libertad Avanza que sostiene sus linea-mentos ultra liberales, y una plataforma que enamoró a los jóvenes, tratando de “la casta” a la política actual, y entre destellos de insultos a sus oponentes y periodistas, prometió un cambio radical como terminar con los subsidios, cerrar el Banco Central, dolarizar, permitir la compra y venta de armas, privatización de empresas públicas, eliminación de ministerios, reforma laboral, etc., etc. aunque por momentos se desdecía y con tal de lograr alguna adhesión prometía lo contrario. La adhesión de Patricia Bullrich le aportó el plus necesario para estar en carrera.

En las elecciones PASO se impuso Milei, luego en las generales lo hizo Masa y en esta circunstancia en la que se define quién será el próximo presidente, ambos van “cabeza a cabeza” estimándose que cualquiera puede ser el vencedor.

El domingo se sabrá si el resultado del debate de los dos candidatos, del cual Massa fue absoluto ganador, tiene relevancia para los seguidores de Milei y los indecisos, que se inclinen por Massa al comprobar que a Milei no le da el “psicofísico” para gobernar nuestro país.