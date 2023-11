LA SABIDURÍA DE LOS PUEBLOS

Los argentinos por amplia mayoría eligieron el cambio, el libertario Javier Milei gobernará nuestro país los próximos 4 años, en los que deberá desarrollar su programa de gobierno con la mira en recomponer la economía nacional, trazando una serie de medidas ya anunciadas, cuyo primer propósito es desalojar todo vestigio del gobierno anterior, al que él identificó como “la casta”. Seguidamente se supone, que como ya anunció su asesor el ex presidente Macri vendrán cuatro años muy duros. Tampoco vamos a hacer un detalle de las medidas que el nuevo gobierno decidirá tomar, ya que en la campaña se desdijo de algunas y probablemente tome otras –no graduales sino de shock- que impacten en los sectores medios y bajos, con riesgos supuestamente calculados, que no nos lleven a una estanflación (inflación con estancamiento de la economía). Milei deberá demostrar que no es un improvisado y mucho menos un aventurero que sin experiencia alguna logró seducir a más de 14 millones de argentinos que esperaban una suerte de Mesías que sea capaz de retomar el rumbo del país y conducirlo a un futuro mejor. Milei como liberal libertario que es mantiene los valores liberales clásicos: individualismo, libertad económica y defensa del mercado como mejor orden para la asignación de recursos y la concepción de Estado policía» (UB). No queremos abrumar con explicaciones que muchos no entienden, tan sólo apelar a la sabiduría del pueblo que ha creído que este personaje por momentos pintoresco, a veces agresivo, otras seguro de lo que habla, sabrá poner al país en su mejor rumbo sin dañar a los sectores menos favorecidos que necesitan la protección del Estado.