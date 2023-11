¿RENUNCIA EL INTENDENTE?

Un rumor mentiroso decía que “El Polaco tiraría la toalla” que por falta de dinero debe parar la obra pública.

Sí hasta el momento, sería suspendida la Fiesta Nacional del Girasol.

El jueves corrió el rumor en nuestra ciudad que el actual y electo intendente Ingeniero Daniel Stadnik, había tomado la decisión de renunciar a dicho cargo e incluso daban las explicaciones que por motivos de no recibir dinero del futuro gobierno nacional, según lo ha expresado Javier Milei y otras cuestiones.

Pero para sacarnos la duda El Oeste lo entrevistó ayer en horas de la mañana y esto nos dijo:

-Sr. Intendente: Se ha escuchado el rumor de que deja el cargo. ¿Qué hay de cierto?

– Es una locura, no sé de donde pudo haber salido. Tienen Daniel Stadnik por cuatro años, olvídense. Luego volverá a elegir el pueblo de Carlos Casares.

-¿Qué pasa con las obras que están iniciadas como el barrio 144 Viviendas y otras en ejecución?

-Estamos trabajando en casi todas las obras, salvo dos dos que están paradas son el Acceso Oeste y el CDI 2, que son dos obras que se pararon por culpa de las empresas las cuales se cayeron de la curva de trabajo (o sea que se atrasaron en el plazo) y ni Nación ni Provincia le quieren reconocer mayores costos, porque ya está establecido así, es muy probable que se llegue a una recisión de contrato, pero es por este conflicto que están paralizadas.

-¿Hay un fuerte apoyo hacia el Gobernador Kicillof para que tome el timón del peronismo. ¿Qué opinión tiene usted al respecto?.

-Con respecto a eso, nosotros los intendentes no lo definimos. A mi me parece un excelente Gobernador y mejor persona y me encantaría que sea el conductor del peronismo, pero esa es mi opinión.

-¿Tiene pensado hacer cambios de personal en el municipio?

-Puede haber algunos cambios, todavía no lo he resuelto, pero seguramente si sucediera será después del 10 de diciembre, estamos esperando para ver como será la relación gobierno Nacional con Provincia y Provincia con Municipio, porque a lo mejor tendremos que hacer algunos ajustes y tal vez haya algunos cambios.

ADIOS A LA FIESTA DEL GIRASOL

-¿Qué pasará con la Fiesta Nacional del Girasol?. También se corrió el rumor de que sería suspendida porque los costos son muy altos (alrededor de 60 o 70 millones, y es necesaria la colaboración del gobierno nacional y el provincial.

-Hasta hoy 24 de noviembre no hay Fiesta Nacional del Girasol.

¿Algo más para agregar?

La verdad que no tengo muchas cosas para agregar, porque estamos en un momento que si lo tengo que sintetizar en una palabra podría decir INCERTIDUMBRE, así que esperemos a ver como se desarrolla todo cuando asuma el nuevo gobierno.