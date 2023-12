INAUGURÓ EL BALNEARIO SAN ESTEBAN

El lugar elegido por gran parte de los casarenses para disfrutar del verano

Ayer martes, a las 10 horas, quedó inaugurado oficialmente la temporada 2023/2024 del balneario municipal San Esteban.

En primer lugar la Directora de Patrimonio y Museo Fabian Molina,dio la bienvenida a las autoridades presentes, Ana Laffont, Pte. H.C.D., Christian Massone, Secretario de Gobierno, Vanina Gandini, Secretaria de Salud y Desarrollo Social, concejales, consejeros escolares, Inspector Jefe Distrital, prof. Marcos Rosenzuaig, Presidente del Consejo Escolar Gustavo Burgard, autoridades municipales, educativas y público en general, para dar paso luego al izamiento de la bandera y entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino. Seguidamente dirigió unas palabras a los presentes el prof. Marcos Rosenzuaig, quien entre otras cosas dijo: “un agradecimiento especial a todos los que hacen posible que éste balneario hoy abra sus puertas” y también agregó “Cuando venía hacia acá una señora me paró y me comentó que ella aprendió a nadar en San Esteban y quería que su hijo también aprenda acá. Fíjense cuántas generaciones han pasado por éste balneario” y para finalizar “Agradezco al Sr. Intendente por poner a disposición de la Dirección General de Cultura y Educación y las escuelas del Distrito el natario municipal de la etapa de receso invernal, porque eso es seguir garantizando derechos. Cuando hablamos de achicar el Estado, yo a veces me pregunto eso significa que nuestros niños no disfruten de éstas cosas, creo que no. El Estado que ajuste donde tenga que ajustar, pero nunca en los niños ni en la educación”. A continuación se acercó al micrófono el Sub secretario de Deportes Ezequiel Donoso, expresando “Agradezco la presencia de las autoridades municipales, educativas, docentes del C.E.F. y a todos éstos chicos que son los que van a disfrutar de estas instalaciones, gracias al Intendente Daniel Stadnik y a Christian por todas las negociaciones para hoy poder disfrutarla”. Luego continuó con los agradecimientos y explicó que hoy queda oficialmente inaugurada la pileta diciendo para finalizar “quiero agradecer muy especialmente a todos los que me han acompañado en estos 12 años ininterrumpidos de mi gestión y me han ayudado a que hoy este hermosos balneario vuelva a abrirse para que nuestros vecinos puedan disfrutarlo”.